Adrian Mititelu a anunțat ce antrenor vrea la FCU Craiova: ”L-aș pune mâine”

Conform unor surse din interiorul vestiarului, Florin Drăgan, care nu a apărut la flash-interviu după meci, s-a despărțit de Adrian Mititelu. După meci, acesta a fost aplaudat de jucătorii lui FCU Craiova in vestiar.

Cel mai probabil, Mititelu ar urma să încheie colaborarea și cu Dan Vasilică și Paul Răducan, doi dintre oamenii ”de casă” ai clubului. Ultimul era singurul cu licență PRO din staff-ul tehnic al oltenilor.

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a dezvăluit ce antrenor și-ar dori la FCU Craiova. Favoritul său este Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul care a câștigat patru titluri cu CFR Cluj, în prezent sub contract cu Jeonbuk Hyundai, în Coreea de Sud.

Adrian Mititelu, despre Dan Petrescu: ”Mâine l-aș pune”

Există posibilitatea ca Petrescu să rămână liber de contract în cazul în care nu va reuși să obțină calificarea în play-off duminică.

„L-aș pune pe Petrescu mâine dacă ar fi liber de contract. Mâine i-aș face ofertă dacă ar fi liber, i-am și spus. Îmi doresc să ia bătaie în Coreea, să îl dea ăia afară, să îl pun eu.

Te costă mai puțin, că eu în fiecare an am câte 3 antrenori. Unul ca Petrescu te costă mult în prima fază, dar pe termen mediu ieși în câștig. Nu cred că sunt șanse acum, e greu să îl prinzi pe Petrescu în România. Și dacă pleacă, are el vreo ofertă de prin Emirate”, a spus Adrian Mititelu, la Prima Sport.

Echipa lui Adrian Mititelu nu a mai câștigat de trei meciuri în Superligă și este pe locul nouă, cu 13 puncte după 12 meciuri.

Reacția lui Marius Măldărășanu, după punctul obținut la Craiova

După meci, Marius Măldărășanu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a sublinit că la golul splendid marcat de Aurelian Chițu (FCU Craiova), defensiva ar fi putut interveni decisiv și ar fi putut bloca deschiderea scorului.

„Punct cu punct contează. Ne dorim și cred că toți își doresc să câștige meciuri. Decât să ai șapte înfrângeri, mai bine șapte egaluri. Meciul a fost greu, am început bine. La gol ne-am pierdut puțin reperele. Dar îmi felicit băieții. Toți au intrat bine. Au dat totul până în ultimul minut.

Au fost trei jucători, nimeni nu a ieșit la el. A fost acel gol din întoarcere. Poate puteam să blocăm. Pe final puteau să majoreze scorul”, a spus Măldărășanu.