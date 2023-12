Adrian Mazilu pleacă de la Farul: "Planul e să debutez în Premier League!"

Din ianuarie, Mazilu se va alătura lui Brighton & Hove Albion, formație care a plătit în vară 3 milioane de euro celor de la Farul pentru transferul fotbalistului în vârstă de 18 ani.

Adrian Mazilu pleacă la Brighton

Cu câteva zile înaintea ultimului meci pentru Farul, Mazilu a acordat un interviu în care a vorbit despre perioada petrecută sub comanda lui Gică Hagi, dar și despre visul său de a debuta în Premier League.

"Va fi ultimul meu meci. Sper să intru în teren și să dau tot ce am mai bun. Sper să înscriu. Pentru mine a însemnat un lucru extraordinar, pentru că aici am început fotbalul. Tot ce am învățat a fost de la academie. Trofeele și medaliile le-am avut de aici.

A reprezentat un sentiment de bucurie și am ieșit campioni. A fost într-un timp scurt, iar acest lucru a venit prin muncă și dedicare. Le transmit multă baftă, sunt sigur că se vor califica în play-off și se vor bate pentru un nou titlu.

Va fi destul de greu la Brighton, trebuie să mă adaptez la stilul lor și să fac față. E cel mai puternic campionat din Europa, unde se joacă cel mai frumos fotbal.

Îmi doream de când eram mic să ajung în Premier League și acest vis s-a îndeplinit. Trebuie să fac pasul și să debutez acolo. Planul meu este să debutez acolo în Premier League și să ajung la echipa națională de seniori", a spus Adrian Mazilu.

2 goluri și 3 pase decisive a reușit Mazilu la Farul în acest sezon

7 goluri și un assist și-a trecut în cont Mazilu în sezonul trecut, când Farul a câștigat titlul de campioană

Adrian Mazilu a devenit al treilea cel mai scump jucător vândut vreodată de FC Viitorul, actuala Farul Constanța. Puștiul de 17 ani îl egalează pe Florinel Coman, vândut la FCSB pentru 3 milioane de euro, și se află doar sub Răzvan Marin (4,8) și Ianis Hagi (4,7).