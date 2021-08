"Accidentarea e serioasă". Cât va lipsi Florin Tănase de la FCSB 

Din articol Florin Tănase va lipsi cel puțin șase săptămâni

Căpitanul roș-albaștrilor a părăsit azi și cantoanamentul naționalei României. Tănase era convocat de Mirel Rădoi pentru cele trei partide din septembrie ale primei reprezentative.

Edi Iordănescu, antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit azi despre accidentarea suferită de Tănase (26 de ani) în partida pierdută de FCSB, scor 1-4 cu CFR Cluj, duminică seara, în Gruia. Pe finalul primei reprize, jucătorul crescut la Academia Hagi a călcat strâmb, s-a accidentat la glezna stângă și a încercat să rămână pe teren.

La finalul partidei, camerele TV l-au surprins deplasându-se cu greu spre autocarul roș-albaștrilor.

Florin Tănase va lipsi cel puțin șase săptămâni

"Din ce informații am, din păcate, Tănase lipsește minimum o lună și jumătate. Totuși, ei erau puțin mai maturi, mai experimentați, au ani în spate. A fost destul de multă neșansă, am revăzut meciul de două ori, în prima repriză am avut ocazii. Golul lor a venit pe un fond de joc care nu spunea nimic, am avut și noi două trei situații, am intrat în careu, de partea cealaltă nu prea s-a întâmplat.

Ce m-a deranjat foarte tare, eu în trecutul meu nu-s obișnuit cu astfel de momente sau rezultate, m-a deranjat că după golul doi am picat. Cu un Keșeru, cu un Tănase, care la pauză, deși glezna era umflată a insistat să continue, din minutul 30 și ceva, a fost mai mult într-un picior, drept dovadă că accidentarea e serioasă", a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport, marți după-amiază.

Convocat la națională pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, mijlocașul celor de la FCBS s-a prezentat la cantonament, chiar dacă șansele de a evolua erau destul de mici.

În urma investigațiilor medicale la care a fost supus jucătorul s-a stabilit că acesta nu poate evolua în cele trei partide, iar Tănase a plecat de la Mogoșoaia. Căpitanul de la FCSB nu va fi înlocuit de alt fotbalist.

