Consacrat în România la FC Botoșani, mijlocașul care poate juca și în fața apărării dar și ca playmaker a spus câteva lucruri interesante din viața sa într-un interviu acordat recent.

Dorit de Dan Șucu la Rapid, Malcom Edjouma e unul dintre preferații lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor nu concepe echipa fără mijlocașul francez.

A jucat un sezon imprumutat la formația italiană Bari, iar de la revenirea la FCSB Edjouma pare că și-a crescut substanțial nivelul de joc și vrea să-și aducă o mare contribuție la parcursul formației lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Malcom Edjouma: "Am sărit de la etajul al treilea și mi-am spart dinții"

"Văd numai dragoste din partea oamenilor în România, am fost acceptat de fani de când am ajuns. Am făcut multe lucruri nebunești când eram copil. Am sărit de la etajul al treilea. După ce am căzut pe iarbă, ceea ce a fost nebunesc, mi-am spart dinții", a povestit Edjouma.

Cu FCSB vrea să câștige titlul în acest sezon. Ieri au semnat Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, iar francezul anticipează că Gigi Becali și Mihai Stoica vor mai transfera fotbaliști. "Au venit mulți jucători, trebuie să ne cunoaștem foarte bine și să fim la același nivel toți", a mai spus Edjouma, în cadrul unui interviu.

27 de ani are mijlocașul de la FCSB

1,91 m e înălțimea lui Edjouma

550.000 de euro e cota de piață a fotbalistului francez

Edjouma, dorit de Dan Șucu la Rapid

Becali a dezvăluit marți că Dan Șucu, patronul Rapidului, l-ar fi vrut în Giulești pe Edjouma.

"Fratele mai mare, domle', că-l vrea pe Malcom. I-am zis, Dane, nu pot să ți-l dau pe Malcom pentru că noi suntem concurenți, n-avem cum, e război.

Eu nu sunt așa, mi-a zis, dar el face lucruri mai urâte. Fratele mai mare a semnat un contract și tu vii ca să ce, să coste câteva sute în plus? Nu mai contează acum, dar a costat mai mult", a spus Becali, în contextul luptei de la distanță cu Dan Șucu pentru Daniel Bîrligea, atacant care marți a semnat cu FCSB, deși Rapid a încercat să-l convingă pe ultima sută de metri.