Mijlocaşul croat Diego Zivulic, "unul dintre cei mai iubiţi oţelari în activitate" a revenit la echipa de fotbal Oţelul Galaţi, a anunţat clubul, luni seara, pe site-ul său oficial.



Doar două săptămâni "a rezistat" Zivulic fără echipa roş-alb-albastră. "Plecat pe 10 ianuarie pentru o variantă care se anunța superioară financiar, mijlocașul de 32 de ani a așteptat doar o perioadă de timp concretizarea transferului", au anunțat moldovenii pe site-ul lor. Cum acesta nu s-a perfectat, el a acceptat oferta Oţelului de a continua pe malul Dunării şi a semnat luni un contract pe un an şi jumătate.

"A trecut foarte puţin de când vă mulţumeam şi vă rugam să mă înţelegeţi că trebuie să mă despart de echipă. Nu mai este cazul, sunt iarăşi printre voi. Oţelul înseamnă acasă pentru mine şi am revenit cu toată inima aici, la Galaţi.



Pentru că echipa are un mare potenţial şi pentru că am întâlnit aici oameni care dau totul pentru fotbal, ca să nu mai spun că suporterii sunt absolut incredibili, am hotărât pe loc să revin. Aici am cunoscut performanţe remarcabile, promovarea în Superliga, disputarea finalei Cupei României şi a barajului pentru Conference League, aici trebuie să facem totul pentru a reuşi şi alte rezultate de care gălăţenii să fie mândri.

Oţelul are un viitor minunat, abia aştept să retrăiesc pe stadion atmosfera de care m-am îndrăgostit în ultimii doi ani. Dragi suporteri, haideţi sâmbătă la meciul cu Buzăul! Forza, Oţelul!", a transmis Zivulic.



Venit la Galaţi în urmă cu două sezoane, când Oţelul lupta pentru intrarea în play-off-ul Ligii 2, Zivulic şi-a câştigat repede locul în inima fanilor oţelari, fiind un pilon al echipei care promova în Superliga şi obţinea rezultate remarcabile atât în campionat, cât şi în Cupa României.



Pentru Oţelul, croatul a bifat 78 de meciuri oficiale (56 în Superliga, 12 în Liga 2, 9 în Cupa României şi 1 în barajul pentru calificarea în Conference League), perioadă în care a marcat 3 goluri, toate în stagiunea curentă.