Florin Cotora, fostul portar de primă ligă de la Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia, a decedat aseară la vârsta de 53 de ani.
Anunțul a fost făcut de clubul CSM Unirea Alba Iulia:
”Florin Cotora, fostul portar al Unirii Alba Iulia și unul dintre oamenii care au contribuit la scrierea celor mai frumoase pagini din istoria clubului nostru, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.
”A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București”
Florin Cotora a făcut parte din generația care, în 2003, a reușit prima promovare a Unirii Alba Iulia în Divizia A, o performanță istorică, rămasă pentru totdeauna în memoria suporterilor alb-negri.
A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București, încheiat la egalitate, 0-0, în fața a aproximativ 25.000 de spectatori prezenți pe Stadionul „Cetate”.
Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat. Florin Cotora va rămâne mereu parte din istoria Unirii Alba Iulia!
Clubul CSM Unirea Alba Iulia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 🕯️”.
Cotora, născut în Sibiu, a debutat la 18 ani în Divizia A pentru Inter, în august 1991.
A bifat 55 de prezențe în prima ligă și alte 131 în divizia secundă, conform statisticilor RomanianSoccer.
”Conform apropiaţilor, lui Florin Cotora i s-a făcut rău zilele trecute, fiind internat la reanimare, iar în această seară (n.r. - luni) au primit vestea tristă”, a precizat publicația locală Ziarul Unirea din Alba Iulia.
Foto: Tikitaka, CSM Unirea Alba Iulia