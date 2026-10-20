NEWS ALERT A murit Florin Cotora, fostul portar de la Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia! La 18 ani apăra în prima ligă

A murit Florin Cotora, fostul portar de la Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia! La 18 ani apăra în prima ligă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Veste tristă pentru fotbalul românesc.

TAGS:
Florin CotoraInter SibiuApulum Alba IuliaUnirea Alba IuliaDivizia A
Din articol

Florin Cotora, fostul portar de primă ligă de la Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia, a decedat aseară la vârsta de 53 de ani.

Anunțul a fost făcut de clubul CSM Unirea Alba Iulia:

”Florin Cotora, fostul portar al Unirii Alba Iulia și unul dintre oamenii care au contribuit la scrierea celor mai frumoase pagini din istoria clubului nostru, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.

”A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București”

Florin Cotora a făcut parte din generația care, în 2003, a reușit prima promovare a Unirii Alba Iulia în Divizia A, o performanță istorică, rămasă pentru totdeauna în memoria suporterilor alb-negri.

A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București, încheiat la egalitate, 0-0, în fața a aproximativ 25.000 de spectatori prezenți pe Stadionul „Cetate”.

Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat. Florin Cotora va rămâne mereu parte din istoria Unirii Alba Iulia!

Clubul CSM Unirea Alba Iulia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 🕯️”

Cotora, născut în Sibiu, a debutat la 18 ani în Divizia A pentru Inter, în august 1991.

A bifat 55 de prezențe în prima ligă și alte 131 în divizia secundă, conform statisticilor RomanianSoccer.

”Conform apropiaţilor, lui Florin Cotora i s-a făcut rău zilele trecute, fiind internat la reanimare, iar în această seară (n.r. - luni) au primit vestea tristă”, a precizat publicația locală Ziarul Unirea din Alba Iulia.

Foto: Tikitaka, CSM Unirea Alba Iulia

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
ULTIMELE STIRI
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga



Recomandarile redactiei
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Unde a ajuns să semneze vicecampionul României trecut pe la FCSB, Dinamo sau Farul
Unde a ajuns să semneze vicecampionul României trecut pe la FCSB, Dinamo sau Farul
Sigla Interului, câștigată de o echipă de liga a 3-a din România: anunțul oficial
Sigla Interului, câștigată de o echipă de liga a 3-a din România: anunțul oficial
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 1 al Cupei României! Scoruri-monstru în deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
Rezultatele din turul 1 al Cupei României! Scoruri-monstru în deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
A murit Viorel Petrovici, fotbalistul de la Poli Timișoara care și-a pierdut un ochi după ce a fost lovit de minge
A murit Viorel Petrovici, fotbalistul de la Poli Timișoara care și-a pierdut un ochi după ce a fost lovit de minge
Cele patru județe care nu au avut niciodată echipă în prima ligă din România
Cele patru județe care nu au avut niciodată echipă în prima ligă din România
CITESTE SI
Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

stirileprotv Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

stirileprotv A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

stirileprotv Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!