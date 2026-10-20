Florin Cotora, fostul portar de primă ligă de la Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia, a decedat aseară la vârsta de 53 de ani.

Anunțul a fost făcut de clubul CSM Unirea Alba Iulia:

”Florin Cotora, fostul portar al Unirii Alba Iulia și unul dintre oamenii care au contribuit la scrierea celor mai frumoase pagini din istoria clubului nostru, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.

”A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București”