La finalul meciului, Rareș Pop, marcatorul golului doi al giuleștenilor, a dezăvăluit ce a făcut Rapid diferit în meciul din Cupă față de duelul de la Botoșani care s-a disputat acum trei săptămâni în campionat, când alb-vișiniii au capitulat cu 0-2.



"A fost un meci destul de deschis, de disputat, însă mă bucur că am reușit să câștigăm cele trei puncte și să facem un pas important spre calificarea în sferturile de finală.

În joc nu cred că am schimbat nimic. Poate s-au văzut unele relații de joc care s-au dezvoltat în ultima perioadă, dar eu am simțit în teren o diferență de atitudine. Asta trebuia să fie atitudinea și ultima oară când am venit să jucăm aici.

N-aș putea să spun că a fost o discuție.

Atât că mi-a spus (Marius Șumudică - n.r.) să mă pregătesc și voi avea o șansă. Astăzi am primit o șansă, îi mulțumesc, și am profitat cu vârf și îndesat", a spus Rareș Pop la finalul meciului.

Pop, lăudat de Duckadam



Deși Marius Șumudică a spus că lui Rareș Pop îi va fi greu să-și găsească locul în primul 11 al Rapidului în perioada următoare, Helmuth Duckadam este de părere că fotbalistul a demonstrat că își merită locul în prima echipă.



"Ce am văzut toți este că Rareș Pop reprezintă o soluție pentru Rapid pe acea poziție", a spus Helmuth Duckadam la Digisport.



În celelalte meciuri ale grupei, marţi, CFC Argeş a remizat cu CFR Cluj, 2-2, iar miercuri, CS Afumaţi a terminat nedecis cu Ceahlăul Piatra Neamţ, 0-0.