A inceput sa PLANGA IN DIRECT dupa acuzatiile lui Sepsi! Momente incredibile LIVE la PRO X: "Las intrarea gratis, pun 'Noi suntem romani' si imnul"

Scandal inainte de Gaz Metan - Sepsi!

Presedintele Ioan Marginean spune ca va lasa intrarea gratis la meciul care decide in mare masura daca Gazul mai pastreaza sau nu sanse pentru play-off.

Marginean s-a suparat dupa acuzatiile directorului sportiv de la Sepsi care i-a legat numele de Cooperativa. Marginean a inceput sa planga in timp ce vorbea despre subiect, in direct la PRO X.

"Ma ia frica atunci cand ma gandesc ce-o sa se intample saptamana asta cu mine cand joc cu Sepsi. Oamenii aia se plang si lor le vin din cer 3 milioane de euro de la guvernul maghiar. Eu ce sa zic? M-am plans eu vreodata? O sa las intrarea la meci libera, sa vina toata Ungaria, toata secuimea, toata lumea, sa vada spectacolul. Am un feeling ca o sa fie un arbitru care poate sa comunice cu ei in limba maghiara, sa nu fie nicio problema. Sa castige cel mai bun. Sa-mi spuna mie Bokor ca-s Cooperativa? Ce Cooperativa, ma, baiatule? Ce glume sa faca el cu mine? Cine esti tu, Janos Bokor, sa zici de Marginean? (plange) Nu e normal ca dupa o viata de munca sa-si bata joc de tine oricine. Nu e normal, credeti-ma! O sa-l dau in judecata. Sa-mi zica si mie ce Cooperativa stie el! Eu am facut sacrificii ca sa reusesc in sport!

Am preluat o echipa in liga a doua, am muncit, avem un oras cuminte, linistit, oamenii de aici merita sa vada fotbal bun, din Liga 1. Am facut toate demersurile sa iesim din insolventa, pe plan am putea sa iesim in ianuarie 2020. Sportivii trebuie respectati, au castigat cupa Romaniei la baschet pentru Gaz Metan. Noi platim pe plan, incercam sa revenim. Suntem de o viata in sport. Eu trebuie sa dau tot ce-i mai bun pentru tara mea. Eu o sa pun pe stadion imnul national si 'Noi suntem romani!". Asa ma incurajez eu", a spus Marginean la PRO X.