SURPRIZA DE ULTIMA ORA a fanilor Stelei! Pregatesc o coregrafie 3D pentru FINALA cu CFR! Ce mesaj va avea

30 000 de oameni sunt asteptati in aceasta seara la derby-ul cu CFR Cluj!

Fanii din Peluza Ros-Albastra vor afisa o coregrafie 3D. Au pregatit-o in secret, special pentru marele meci contra echipei lui Petrescu. Suporterii vor afisa pe o panza chipul unui ultras alaturi de numarul 27 si de siglele Stelei si FCSB. 27 reprezinta numarul titlurilor la care ar ajunge Steaua in cazul unei victorii in acest sezon.