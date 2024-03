"8 milioane de euro pentru Rrahmani?" Daniel Niculae a dat răspunsul în presa din Portugalia

Rrahmani are parte de un start fulminant în România: 14 goluri marcate în 17 meciuri, iar kosovarul de la Rapid ar fi dorit deja de mai multe echipe importante ale Europei, precum Benfica sau Aston Villa.

Daniel Niculae a vorbit în presa din Portugalia despre posibilul transfer al lui Albion Rrahmani

Presa portugheză a luat legătură cu Daniel Niculae pentru a afla dacă există un interes concret din partea celor de la Benfica.

"Am auzit ceva despre interesul celor de la Benfica pentru Rrahmani, dar nu am avut nicio discuție cu clubul. Am fost abordați de alte cluburi care ne-au întrebat despre el, dar nu știu dacă interesul lor este unul serios. Rrahmani este un jucător interesat și ne-au căutat mai multe cluburi", a spus Daniel Niculae, pentru O JOGO.

Portughezii l-au întrebat ulterior pe Daniel Niculae dacă Rapid ar fi de acord să îl cedeze pe Rrahmani în schimbul sumei de 8 milioane de euro. Președintele de la Rapid a răspuns scurt: "Depinde de situație".

Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a precizat recent că opt milioane de euro ar fi suma pe care o cere pentru Albion Rrahmani.

”Treaba lui Rrahmani este să dea gol. Există destul de multe discuții, dar niciuna nu se apropie de concretizare, pentru că nu este timpul negocierilor acum. Toată lumea așteaptă următoarele meciuri. Opt milioane de euro nu este o sumă nelalocul ei”, a spus Dan Șucu, la DigiSport.