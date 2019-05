Momente grele pentru colosul Sandu Lungu, dupa ce tatal sau a decedat. Mesajul postat pe pagina sa

Tatal lui Sandu Lungu a decedat.

Unul dintre cei mai cunoscuti si mai iubiti luptatori din Romania, Sandu Lungu, trece prin momente grele. Legenda MMA-ului romanesc si-a pierdut tatal si a postat un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook.

"Ai plecat dintre noi tatal meu scump si drag, te-am iubit, te iubesc si te voi iubi mereu pana in ultima clipa, te rog sa ma ierti daca ti-am gresit vreodata, te rog sa ma ierti ca nu am fost mereu aproape. Ai zis odata ca doua sabii nu au loc intr-o teaca, era vorba ta, ai fost si ramai cel mai puternic si curajos om care a existat vreodata. Am fost si sunt mandru ca sunt fiul tau, nu a fost si nu va mai fi unul ca tine. Iti multumesc ca m-ai indrumat spre sport si intodeauna mi-ai spus sa fiu bun si corect. Iti multumesc ca mi-ai dat carti sa citesc sa fiu un om educat si cult. Mi-e foarte dor de tine, odata cu tine a murit o parte dim mine. Nimic nu va mai fi la fel, a ramas un gol mare in sufletul meu! Odihneste-te in pace suflet nobil si curat! Te iubesc", sunt cuvintele scrise de Lungu.

In doar cateva minute de cand a postat mesajul, alaturi de o poza cu tatal si mama sa, Lungu a primit sute de mesaje de la fani, semn ca este in continuare unul dintre cei mai iubiti luptatori din Romania.