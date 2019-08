"Fac mai multi bani pe Instagram decat in cusca". Ce avere are cea mai tare luptatoare de MMA a momentului la doar 25 de ani

Paige VanZant (25 de ani) este una dintre cele mai tari luptatoare de MMA ale momentului. Ea se lupta in octogonul UFC si e considerata nu doar intre cele mai letale sportive, dar si intre cele mai frumoase.

Paige VanZant, luptatoare in UFC, a afirmat ca a ajuns sa castige mai multi bani pe internet decat face din lupte. Celebritatea obtinuta ca urmare a sportului a ajutat-o, insa, sa ajunga aici.

In varsta de 25 de ani, Paige VanZant are o avere de peste 500.000$. Ea spune ca in prezent mare parte din bani ii vin din plasarea si promovarea de produse pe internet. Practic, ea castiga bani din recomandarile pe care le face celor 2.2 milioane de urmaritori pe care ii are pe Instagram.

"Cum sa spun... Fac mai multi bani stand in fotoliu, acasa, decat fac in cusca. Deal-urile de promovare pe care le am ajung pe retelele de sociale. Ar fi o pierdere financiara foarte mare daca m-as concentra doar pe lupte in acest moment si nu imi e rusine sa recunosc asta", a spus Paige VanZant.

VanZant mai are contract cu UFC pentru un singur meci si a cerut o marire a sumei pe care o incaseaza pentru a semna prelungirea.

"Vreau o crestere semnificativa a platilor, ca sa fiu sincera. La ultima negociere mi s-a spus ca nu ma pot plati mai mult decat incaseaza o campioana. Ok, dar de ce ma compara doar cu femeile? Toate ar trebui sa primim mai multi bani, uitati-va cat incaseaza barbatii", a mai spus ea.

Paige VanZant a luptat de doua ori in main event-ul unor gale UFC. Ea are un palmares de 8 victorii (2 prin KO, 3 prin submission, 3 la decizie) si 4 infrangeri in MMA.