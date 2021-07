Simona Halep si Sorana Cirstea, aparate dupa ce au anuntat ca nu merg la JO: "In dreptul numelor lor apare si steagul Romaniei"

Camelia Potec a discutat despre situatia jucatoarelor de tenis din Romania care au anuntat ca nu vor participa la Jocurile Olimpice.

Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern le-a luat apararea jucatoarelor de tenis care au anuntat ca nu merg la Jocurile Olimpice.

Cele vizate au fost Simona Halep si Sorana Cirstea care, dupa anuntul despre retragerea de la Olimpiada, au fost criticate.

"Sunt prietena buna cu Simona, Sorana si cu toate fetele de la tenis. Motivatia de a nu participa la aceste Jocuri Olimpice a fost una clara, apropo de accidentari. Ceea ce doresc eu sa spun in momentul de fata e ca ele la toate turneele le care participa reprezinta tara.

Ne bucuram de fiecare data cand reusesc sa castige turnee. In dreptul numelor lor apare si steagul Romaniei si numele tarii. Ele isi reprezinta in continuare cu cinste tara. Mi-e greu sa cred ca daca nu ar fi fost accidentate ar fi refuzat sa vina sa participe la aceasta editie a Jocurilor Olimpice. Unele fete au participat si la alte editii. Eu am stat cu Sorana in camera la una dintre editii. Ne stim foarte bine si stiu cat de mandra a fost sa isi reprezinte tara la acea editie a Jocurilor Olimpice. Eu sunt convinsa ca si-au dorit sa participe. La partea cu accidentarile insa, sportivii stiu cel mai bine.”, a spus Camelia Potec pentru playsport.ro.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Romania este reprezentata de trei jucatoare: Mihaela Buzarnescu la simplu si Raluca Olaru cu Monica Niculescu, la dublu.