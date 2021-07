Victoria Biancăi. O altfel de poveste pe ruta Roman - Tokyo

Sport.ro vă prezintă azi povestea atletei Bianca Perie-Ghelber (31 de ani), sportiva care și-a propus încă de când a ieșit cu fiica sa, Victoria, pe poarta maternității, să mai ajungă la o ediție a Jocurilor Olimpice. Cu determinare, sacrificiu și antrenamente interminabile, sportiva de la Steaua a reușit să-și îndeplinească visul.

Bianca Perie (31 de ani), reprezentanta României la Tokyo în proba de aruncarea ciocanului, va participa la cea de-a treia ediție a Jocurilor Olimpice din carieră.

de Andru Nenciu

Sportiva din Roman concurează duminică dimineață în calificările probei, iar azi, sâmbătă, fiica sa, Victoria, împlinește cinci ani.

Ediția japoneză a competiției celor cinci cercuri are o semnificație specială pentru eleva Mihaelei Melinte, fostă deținătoare a recordului mondial. Când era însărcinată, Bianca Perie și-a făcut o poză-vintage

Are 31 de ani, dar pare de-o viață în sport, la cel mai înalt nivel. Bianca Perie-Ghelber e singura cvadruplă campioană mondială de juniori din sportul românesc. Mezină a lotului național la finalul anilor 2000, sportiva descoperită de Lucică Cucoș a făcut rapid pasul spre seniori. "Parcă sunt două lumi diferite, deși trăiesc în același sport și fac aceeași probă. Viața ți se schimbă când devii mamă, ai alte priorități, dar am încercat mereu să-mi întrețin pasiunea pentru această probă grea, dar frumoasă", spune atleta.

În urmă cu vreo 14 ani, Biancăi îi tresărea inima când citea câteva rânduri despre performanțele sale în publicațiile de profil. Nu existau focurile de artificii de pe rețelele de socializare când își punea la gât medaliile de aur, doar își trimitea mama dis-de-dimineață să-i cumpere cele câteva publicații ale vremii.

"Abia așteptam să ajung acasă, ai mei le au și acum, au o colecție întreagă", continuă atleta de la Steaua. Se bucura când găsea un potop de apeluri în telefon sau când deschidea ferestrele pline de felicitări din Yahoo Messenger

Acum, timpul se scurge înnebunitor de încet pentru Bianca în Tokyo. A avut o tinerețe aspră, cu perioade lungi de cantonament.

Își sprijină bărbia în palme și își privește prin intermediul smart-phone-ului fiica, Victoria. Când a adus-o pe lume, în urmă cu șase ani, și-a promis și i-a promis că va mai ajunge să concureze la o ediție a Jocurilor Olimpice.

N-a ajuns la prima - Rio de Janeiro -, dar cu ambiție și perseverență a reușit acum o calificare last-minute prin care-și demonstrează că poate juca ambele roluri: de sportivă pe scena Ovalului Magic și de mamă.

În urmă cu șase ani, de pe poarta maternității Bianca ieșea cu Victora în brațe și cu o dorință mare scrijelită pe un bilețel. Îi șoptea soțului său, Viorel, că are o motivație suplimentară pentru a se mai califica la o ediție a JO și visa. Un zâmbet aprobator al soțului parcă îi oferea o pojghiță de speranță.

"La o zi după ce am devenit mamă, i-am spus Victoriei că ea îmi va da putere să mai prind o ediție a JO. La doar două luni după ce am născut-o m-am întors la antrenament. Am încercat, dar a fost greu", oftează Bianca.

Atleta pornea într-o cursă nebună de calificare pentur Rio de Janeiro. Mintea îi dicta că trebuie să urmeze programele obișnuite de pregătire, dar organismul îi spunea să se oprească. A înțeles cu greu semnalele date de un corp slăbit și a renunțat. "Abia după trei ani am reușit să revin la calitatea aruncărilor de dinainte, să prind din nou încredere, să simt că am putere de concura", se confesează Bianca.

Gândurile de revenire nu-i dădeau pace, inima îi bubuia în piept de fiecare dată când urmărea un concurs de aruncări pe laptopul în care-și arhivase toate pozele de pe podiumuri și tot spera. A trecut prin focul înfrângerilor la început, dar și-a hrănit apoi moralul cu victorii timide, la concursuri naționale. "Nu mi-am pierdut niciodată speranța, cam asta a fost cheia. Nu a fost ușor când nu-mi mai recunoșteam fostele adversare în vestiarele internaționale.

Când eu făcut pasul în elită, aruncătoarele celebre se uitau la mine și mă întrebau dacă am greșit vestiarul. Se vedea că sunt un copil, dar ușor-ușor am devenit respectată. Acum, sunt multe fete tinere specialiste în această probă grea. A trecut repede timpul și, din mezina concursurilor am devenit componentă a grupului veteranelor. Schimbul de generații, nu poți ține timpul în loc..."

Momentele când fiica i se cuibărește la piept, cu pleoapele grele de somn, îi lipsesc. Dar trage tare la antrenamente pentru că i-a promis Victoriei că va reveni acasă cu o medalie.

Cu o voce veselă și nerăbdătoare, atleta de la Steaua arcă amestecă secvențele din filmul vieții ei. Trailerul conține imagini din concursuri păstrate și acum pe retină, antrenamente pe o vreme câinoasă, dar mai ales imaginile noi, din noua sa viață. "Parcă a trecut o viață de când fac atletism, dar nu pot renunța la proba asta, e adrenalină pură. Totul se petrece într-un minut de când intri în cercul probei. Fac cele patru piruete și finalul, lansarea ciocanului", mai spune Bianca, pentru www.sport.ro.

Accederea la JO 2020 e pentru Bianca o victorie pe care i-o dedică fiicei sale, Victoria. Dar calificarea în finala de 12 ar căpăta deja alte conotații pentru o mamă care și-a petrecut mai mult de opt luni din an în cantonamente, cu gândul la fiica sa, dar și la visul Tokyo.

- 73,52 m e recordurdul personal stabilit de Bianca Perie

- 76,07 m e recordul național stabilit de Mihaela Melinte, acum antrenoare a Biancăi

- 4 kilograme cântărește un ciocan în proba feminină

- E format dintr-o bilă de oțel și dintr-o sârmă de peste 1 m

- 2 metri și 13 cm este diametrul cercului probei de aruncarea ciocanului