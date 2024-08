Zeul tenisului de masă s-a retras!

Germanul Timo Boll, o adevărat legendă a tenisului de masă, şi-a încheiat lunga carieră internaţională marţi la Jocurile Olimpice de la Paris, după eşecul suferit de Germania în faţa Suediei (0-3), în sferturile de finală ale concursului pe echipe.

Boll, în vârstă de 43 de ani, are în palmares opt titluri de campion european la simplu şi a cucerit patru medalii la Jocurile Olimpice în întrecerile pe echipe: argint în 2008 şi 2021, bronz în 2012 şi 2016.

El a reuşit să treacă peste o accidentare la umăr, suferită anul trecut, pentru a putea concura încă o dată la Jocurile Olimpice, la care şi-a făcut debutul la Sydney, în anul 2000, dar se va întoarce acasă fără medalie.

Boll a fost învins la dublu alături de Dang Qiu, iar germanii au pierdut şi ambele meciuri de simplu ale întâlniri cu Suedia, în prezenţa regelui suedez Carl al XVI-lea Gustaf şi a fostului mare baschetbalist german Dirk Nowitzki.

HISTORY: Legend Timo Boll has played his last international table tennis match at the Olympics.

43 years old, what a career he’s had ????????????

????7th Olympics for Germany

????Olympics: 2x silver, 2x bronze

????World Cup: 6x silver, 3x bronze

????20x European champion

????8x UCL winner… pic.twitter.com/0ANHu6Fx6u