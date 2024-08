La finalul meciului, cele două pugiliste s-au îmbrățișat, iar Luca Anna Hamori a avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivei din Algeria, care se află în mijlocul unei controverse de gen la JO 2024 de la Paris.

"Sunt recunoscătoare că am ajuns până aici. Am putut să-mi las în urmă toate temerile și toate îndoielile înainte de a intra în ring. Am putut să fac ceea ce am discutat cu antrenorii și să mă bucur.

Khelif, lăudată de Hamori

Nu sunt deloc dezamăgită, am făcut tot posibilul. Aș fi putut avea o șansă, așa a ieșit, dar cine știe ce ne va aduce viitorul?

Am încercat să mă comport sportiv, la fel ca adversara mea, nu poți spune nicio vorbă urâtă despre ea.

Zilele trecute au fost grele pentru ea și pentru mine, de aceea am vrut să vă arăt că trebuie să aveți respect pentru ea, nu vreun gând rău despre ea, nu poate face nimic în privința situației", a spus Anna Luca Hamori, citată de Nemzetisport.

Declarațiile lui Hamori vin în contradicție cu decizia Federaţiei Ungare de Box, care cu o zi înaintea meciului s-a adresat CIO pentru a obiecta cu privire la participarea lui Khelif la turneu.

Khelif a câştigat meciul din optimile de finală în 46 de secunde, joi, după ce adversara ei italiană Angela Carini a abandonat în urma unei lovituri puternice primită în figură.

Khelif nu este singura sportivă acuzată că ar fi transgender, taiwaneza Lin Yu-ting a fost și ea ţinta unor critici virulente, fiind acuzată că are nivelul de testosteron mult peste limita admisă la femei.