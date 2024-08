Inițial clasată pe locul trei, Ana Maria Bărbosu a ajuns în afara podiumului după contestația depusă de americanca Jordan Chiles.

Românca a impresionat cu evoluția sa și a primit nota 13.700, care i-a asigurat, inițial, clasarea pe locul trei. Americanca Jordan Chiles a depus o contestație, iar arbitrii au decis să-i mărească nota la 13.766, de la 13.666.

Totul s-a întâmplat în timp ce Ana sărbătorea câștigarea medaliei de bronz, dar a avut un șoc în momentul în care și-a întors privirea către tabela electronică.

Imediat după ce a realizat că a pierdut medalia de bronz, Ana Maria Bărbosu a izbucnit în plâns, chiar dacă una dintre antrenoarele sale a încercat să o consoleze.

I am happy for Jordan Chiles but at the sam time sad for Ana Barbosu of Romania. She thought she got the bronze medal. But because of the score change for Jordan Chiles, Ana was bumped down to 4th. pic.twitter.com/v2IslH7Z2b