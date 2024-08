Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe 4, cu 13.700. Pentru un minut a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe 3, cu 13.766.

Nadia Comăneci a cerut explicații după finala de la sol: "Am fost la arbitra șefă să înțeleg penalizarea Sabrinei Voinea"

Sabrina Voinea a avut o dificultate de 5.900 și a primit 7.900 pentru execuție. Sportiva în vârstă de 17 ani a fost penalizată cu o zecime de punct, o penalizare care a făcut ca românca să nu prindă podiumul.

După finala, Nadia Comăneci spune că a cerut explicații din partea arbitrilor, iar explicația pentru penalizarea Sabrinei a fost "o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie".

"Vă spun ce s-a întâmplat. Am fost la arbitra șefă ca să înțeleg de ce s-a făcut această penalizare de 0,1 Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie, ceea ce eu n-am văzut, dar au refăcut fotografia. Am înțeles că la valoare de dificultate, în prima zi a avut valoarea de 6. Astăzi i-au dat 5,9.

Vreau să spun că sunt mândră de aceste fete care au concurat fabulos, iar exercițiile de la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm. Sper că toată lumea de acasă s-a bucurat de această finală. Sper că acești copii vor continua și vor motiva generația de astăzi", a spus Nadia Comăneci.

Întrebată de ce contestația americancei Jordan Chiles a funcționat, iar a Sabrinei Voinea nu, Nadia Comăneci a răspuns: "La nota de dificultate! Dar nu poți face contestație la nota de execuție. Asta e regula"

Clasamentul finalei la sol - feminin

Sabrina Voinea, în lacrimi după finala de la sol: "Foarte ciudat, ne simțim dezavantajate! S-a văzut clar locul 3"

La scurt timp după încheierea finalei, Sabrina Voinea a apărut în lacrimi la interviuri. Gimnasta în vârstă de 17 ani spune că nu înțelege de ce nota sa nu a fost modificată după contestație, așa cum s-a întâmplat în cazul americancei Jordan Chiles.

Sabrina, cu lacrimi în ochi, susține că exercițiul său a fost unul mult mai bun decât al americancei care a obținut bronzul și spune că ea și colega Ana Maria Bărbosu se consideră dezavantajate.

"În momentul ăsta mă simt foarte nașpa pentru că am muncit atât și am încercat să fac un exercițiu la sol foarte bun. Au scos-o pe americancă pe locul 3. Eu am încercat să fac o artistică foarte bună, o acrobatică foarte bună, să nu ies afară din covor. În schimb, nu știu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3...

Locul 1 și 2 au fost clare, sunt sportive destul de bune, doar că locul 3 s-a văzut clar. Eu am încercat să am expresivitatea cât de se poate de bună la sol. Cea de pe locul 3 a făcut, dacă ați văzut, și aterizările alea puțin mai joase, cred că a ieșit și din covor.

Da, am făcut contestație și mi-a rămas aceeași notă. Americanca a făcut contestație și i-a schimbat nota. A scos-o pe locul 3, dar eu am avut un exercițiu mult mai bun decât ea. Exercițiul a fost mult mai bun decât la Europene, decât la Mondialele de anul trecut. Am tras cât am putut de mine și iată că s-a văzut cât de bun a fost exercițiul ăsta. Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult.

Nu știu ce a fost la sol. Au fost foarte multe schimbări de note. Eu mi-am făcut solul bun, n-am primit nota care trebuie. Americanca a avut aterizările foarte joase, a avut notă mai mică decât mine și Ana. Eu cu Ana eram la egalitate pe locul 3. Nu știm ce s-a întâmplat, s-a întâmplat o chestie foarte ciudată. Ne simțim dezavantajate, da.

O să intru cu capul sus, o să merg înainte și o să trag de mine din ce în ce mai mult ca să aduc România acolo sus, unde a fost acum câțiva ani. Le spun românilor că îi îmbrățișez cu mare drag, îi pup, îi iubesc. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Știți și voi, eram pe locul 3, dar faptul e consumat acum", a spus Sabrina Voinea.