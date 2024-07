Sportivul de la CS Dinamo s-a clasat pe locul trei la jumătatea cursei, dar a reușit să revină după ultima întoarcere și l-a depășit pe britanicul Matthew Richards, care a încheiat la două sutimi în spatele românului, cu un timp de 1:44:72.

David Popovici a câștigat la o distanță de o palmă de rivalul său

După meci, britanicul a reacționat și a spus că a avut senzația că a încheiat primul cursa. La scurt timp după cursa de 200 de metri liber a apărut o fotografie care demonstrează contrariul.

David Popovici a încheiat la o distanță de o palmă de rivalul său, reușind să bifeze încă o performanță în CV-ul său, după titlurile mondiale și europene la 100 și 200 de metri liber.

După performanța lui David Popovici se încheie, astfel, o perioadă de 20 de ani în care natația românească nu a câștigat nicio medalie la Jocurile Olimpice. Ultima a fost câștigată de Răzvan Florea, la Atena.

Matt Richards: ”Timpul spune altceva”

"Prima oară am crezut că am câștigat medalia de aur, mi s-a părut că am atins primul. Timpul spune altceva. Nu e un sport în care să se poate 'negocia', e alb sau negru.

N-a fost cel mai bun final al meu, aș minți dacă aș spune că a fost fantastic. Mergem mai departe, ne îmbunătățim și încercăm să o luăm data viitoare", a spus Matt Richards pentru BBC.