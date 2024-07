Reacția britanicului Matt Richards după ce a pierdut în fața lui Popovici: "Mi s-a părut că am atins primul"

Popovici a încheiat pe primul loc, cu timpul de 1:44,72, iar la o unghie în spatele său a fost britanicul Matthew Richards (1:44,74).

În ciuda finalului foarte strâns, Richards și-a recunoscut înfrângerea, punctând faptul că acest lucru nu face decât să-l motiveze și mai mult pentru întrecerile viitoare.

"Prima oară am crezut că am câștigat medalia de aur, mi s-a părut că am atins primul. Timpul spune altceva.

Nu e un sport în care să se poate 'negocia', e alb sau negru. N-a fost cel mai bun final al meu, aș minți dacă aș spune că a fost fantastic. Mergem mai departe, ne îmbunătățim și încercăm să o luăm data viitoare", a spus Matt Richards pentru BBC.

"If anything, it's just added more fire to my belly." ????

Matt Richards is taking the positives despite missing out on gold by by 0.02 seconds from lane one in the 200m freestyle ????

It's his first ever individual Olympic medal ????#Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/BmOuCUQfH1