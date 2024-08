Mihaela Valentina Cambei a adus a şaptea medalie de argint pentru halterele românești în istoria participărilor la Jocurile Olimpice. Este a 12-a medalie pentru haltere la general, dar prima obținută de o fată pentru România!

România are doi campioni olimpici la haltere, Nicu Vlad și Petre Becheru

România a câştigat două medalii de aur la Jocurile de la Los Angeles din 1984, prin Petre Becheru (82,5 kg) şi Nicu Vlad (90 kg).

Şase medalii de argint au fost obţinute prin Nicu Vlad (Seul 1988 - 100 kg) şi Vasile Groapă (100 kg), Ştefan Tasnadi (110 kg), Gelu Radu (60 kg), Andrei Socaci (67,5 kg) şi Petre Dumitru (90 kg) - toate la Los Angeles - 1984.

Trei medalii de bronz s-au obţinut prin Nicu Vlad (108 kg - Atlanta - 1996), Traian Ioachim Cihărean (52 kg - Barcelona - 1992) şi Dragomir Cioroslan (75 kg - Los Angeles - 1984).

Biografia Mihaelei Cambei, halterofila de argint olimpic a României

Sportiva Mihaela Cambei, campioană europeană en-titre, a câştigat, miercuri seară, medalia de argint în competiţia de haltere de la Jocurile Olimpice, la categoria 49 kilograme. Este a opta medalie obţinută de Team Romania la Paris.

Mihaela Cambei, în vârstă de 21 de ani, declarată anul trecut cea mai bună halterofilă a Europei, se află la prima participare la o competiţie olimpică.

Mihaela are un tatuaj pe gât - Be Brave (Fii curajoasă), iar pe braţul drept are tatuate cercurile olimpice, scrie news.ro.

Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, din judeţul Bacău.

Legitimată la CSM Onesti, elevă a antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competiţiile nationale in 2014. A fost selecţionată la lotul de juniori al României, unde s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculita

În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.

În 2017, la Campionatele Europene de haltere rezervate sportivilor cu vârste de până în 17 ani (U17) de la Prishtina (Kosovo), în limitele categoriei 48 kg, a cucerit medalia de aur la total, cu 158 kg.

Tot în 2017, la Campionatele Mondiale de cadeţi de la Bangkok (Thailanda), s-a clasat pe locul 5 la total, în limitele categoriei 44 kg, cu 139 kg (locul 7 la smuls, cu 60 kg si locul 5 la aruncat, cu 79 kg, la 7 kg de medalia de bronz).

În 2018, la Europenele U17 din Italia, in limitele categoriei 48 kg, a cucerit titlul continental la total, cu 155 kg, după ce a urcat pe prima treaptă a podiumului atât la smuls, cu 67 kg, cât și la aruncat, cu 88 kg.

La JOT Buenos Aires 2018 a concurat in limitele categoriei 48 kg.

La Campionatele Mondiale de haltere, care au avut loc în decembrie 2022 la Bogota, prima competiţie care a punctat pentru calificarea la JO Paris 2024, Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în limitele categoriei olimpice 49 kg, după ce a reuşit să ”smulgă” 90 kg.

La stilul aruncat, românca a avut o singură încercare reuşită, la 104 kg, după care a ratat încercările de la 107 kg, respectiv 108 kg.

În clasamentul de la total, s-a clasat pe locul 4, după ce a terminat a 8-a la aruncat.

Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de seniori în 2023 şi 2024 şi medaliată cu argint şi bronz la smuls, la Mondialele din 2022, respectiv 2023.