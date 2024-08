”Răni, munca și accidentări”. Ce spune Mihaela Cambei despre argintul cucerit la Paris

Miercuri, Mihaela Cambei a reușit să aducă a opta medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris. O performanță remarcabilă, având în vedere că sportiva noastră a concurat cu o accidentare.

Imediat după ce a cucerit argintul la Jocurile Olimpice, Cambei a oferit un interviu pentru reporterii români și a dezvăluit ce înseamnă pentru ea performanța reușită la Paris.

După medalia cucerită de Mihaela Cambei, România a urcat, temporar, pe locul 14 în clasamentul pe medalii de la JO 2024, depășind Ungaria, Suedia și Ucraina.

Mihaela Cambei: ”Răni, muncă și accidentări”

„Mă simt foarte bine, am emoții pentru că am terminat competiția pe doi. Eu speram, sincer, la bronz. Este peste așteptările mele și ale tuturor. Am ridicat tone, foarte multe tone în fiecare zi, iar pentru această medalie este o muncă de doi ani de zile în care sunt foarte multe răni, foarte multe plânsete, accidentări. Fericirea aia de 2-3 secunde de pe podium costă cam atât.

Eram aproape de aur, așa este, dar eu sunt foarte mândră și mulțumită că am reușit să iau această medalie, înseamnă enorm pentru mine. Cum v-am zis mai devreme, eu mă așteptam la bronz. (n.r. - Pentru tine argintul ăsta e de aur?) Clar este de aur și înseamnă cam toată cariera mea. Cred că oricine și-ar dori această medalie, chiar și bronzul. Nu cred că contează culoarea cât contează să urci pe acel podium”, a spus Mihaela Cambei, în fața reporterilor români prezenți la Paris.

Ce scriu străinii după ce Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la haltere

Cei de la BBC spun că Mihaela Cambei a fost nevoită să se mulțumească cu locul 2, deși a impresionat în finală:

"Ce seară pentru China! Hou Zhihui și-a apărat medalia de aur câștigată la Tokyo, după ce a ridicat în total 206 kg. Ea a reușit inclusiv să stabilească un nou record olimpic, de 117 kg la ultima încercare.

Românca Mihaela Cambei a ridicat în total 205 kg și a trebuit să se mulțumească cu medalia de argint. Bronzul i-a revenit lui Surodchana Khambao, din Thailanda", scriu englezii.

Și site-ul oficial al Jocurilor Olimpice a relatat la scurt timp după terminarea finalei: "Mihaela Cambei, din România, a obținut medalia de argint în competiția categoriei 49 kg. Ea a ridicat 205 kg, în timp ce Hou Zhihui a câștigat aurul după ce a înregistrat 206 kg! De asemenea, ea a stabilit un nou record olimpic", se arată pe site-ul Olympics.com.