Corespondență din Paris de la Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu

Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe locul al treilea, dar americanca Jordan Chiles a depus contestație, iar juriul a decis să îi mărească nota de la 13,666 la 13,766, astfel că a trecut în fața româncei. Sabrina Voinea, care a încheiat proba cu un punctaj de 13,700 a făcut și ea contestație, însă aceasta a fost respinsă.

Camelia Voinea: ”Nu mă las, mă lupt cu ei până la capăt!”

Camelia Voinea, mama Sabrinei, a scris un mesaj pe rețelele sociale în care a anunțat că sportiva se va retrage din gimnastică din cauza nedreptăților de la Jocurile Olimpice, deoarece, spune ea, dacă contestația ar fi fost admisă, Sabrina Voinea ar fi urcat pe podium.

Gimnasta a fost depunctată, deoarece juriul a considerat că aceasta a ieșit de pe covor cu o parte mică a călcâiului, însă pe imaginile publicate de NBC se vede că aceasta nu a ieșit de pe suprafața de concurs.

Într-un interviu recent, Camelia Voinea a anunțat că va face tot posibilul să facă dreptate în cazul Sabrinei.

”Sabrina a fost la un pas de a chema salvarea. Până la 02:30 – 3 dimineața, tremurat, frisoane, plânsete și multe alte lucruri. Ea știe clar că această medalie trebuia să fie a ei. Nu mă las, mă lupt cu ei până la capăt. Pentru dreptate și adevăr voi lupta până la sfârșit.

Să i se dea ceea ce merită Sabrinei și atunci tot eu voi da un comunicat că făcându-i-se dreptate probabil gândurile Sabrinei sunt de a continua gimnastica. Nu am apucat să vorbesc cu ea concret, pentru că am fost foarte supărată. Trebuie să vorbesc cu ea foarte clar. Atât a apucat să îmi spună aseară: ’Mami, mă las de gimnastică dacă nu voi avea continuitate cu tine, pentru că tot ceea ce știu știu doar de la tine’.

Bineînțeles (n.r. că merge la TAS), și la Protecția Copilului și la tot ce înseamnă dreptate și adevăr. Este un copil care a fost nedreptățit, furat și toate crizele și tot ceea ce s-a întâmplat aseară, voi ajunge și la psiholog, pentru că nu mi se pare corect și normal să dai într-un copil de o vârstă fragedă care dorește să aducă României și gimnasticii românești rezultate și medalii, să muncească pentru România și să nu fie răsplătită ca atare.

Eu toată noaptea și după finalul concursului, doar de asta m-am ocupat. Am colegi cu care am stat și am oprit pe imagini, cred că am 100 de poze, prin care vom demonstra că nu avea de ce să își ia această penalizare de 0.1, care o urca clar pe podium pe Sabrina. Aceeași anchetă au făcut-o și americanii.

Îi iubesc foarte mult, pentru că susțin cu mândrie sportul românesc, le mulțumesc foarte mult că sunt alături de mine. Aseară am crezut că nu, dar de dimineață am început să sper. Am văzut că s-a făcut anchetă la NBC, se poate”, a declarat Camelia Voinea.

COSR face plângere la TAS în cazul Sabrinei Voinea

De altfel, Camelia Voinea susține că COSR se va adresa chiar și Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

”Probabil COSR va face plângere către TAS, nu stăm pe loc. Ne dorim ca această medalie să revină României, pentru că locul ei este la gâtul Sabrinei. Este o bună acrobatică, este într-un progres fantastic. Sabrina nu a făcut decât să își prezinte solul cu o mare mândrie. A vrut să arate cine este ea la 17 ani.

Eu sunt cel mai bun psiholog al ei, știu să îi ridic moralul indiferent de ce va face. Este clar că Sabrina merita să fie medaliată olimpică la sol. Din partea FRG s-au făcut mai multe eforturi pentru a contesta nota americancei. Sub nicio formă nu se admite așa ceva. Nimeni nu poate depune contestație pentru o altă sportivă. Nu este normal. Până la momentul ăsta, nimeni nu spusese de zecimea pierdută a Sabrinei”, a mai spus mama sportivei.