Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol (13.700), în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

După finală, Nadia Comăneci a mărturisit că a cerut detalii de la arbitrii, iar explicația pentru penalizarea Sabrinei a fost "o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie".

Pe rețelele de socializare au apărut reluări de la televiziunea americană NBC cu exercițiul Sabrinei în care se poate observa că gimnasta nu a ieșit în afara suprafeței de concurs, iar fanii au fost cu atât mai revoltați de nota primită de româncă.

Sabrina Maneca-Voinea was ROBBED

The NBC prime time broadcast in America tonight PROVED that her heel was never out of bounds, she DID NOT deserve that penalty.

The commentators knew it, even the crowd was booing her final score.

Total bullshit#OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/Ln7o3PnlMd