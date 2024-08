Americanii au explicat de ce a fost schimbată nota lui Jordan Chiles, care le-a scos pe românce de pe podiumul olimpic

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol (13.700), în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

De ce a fost modificată nota lui Jordan Chiles

Cecile și Laurent Landi, antrenorii sportivei din Statele Unite, au explicat că modificarea a fost făcută la un element care se numește tour jete full, un salt divizat, ceea ce i-a adus un o sutime la punctajul dificultății execuției, de la 5.8 la 5.9.

"Am fost atât de obosită, încă nici nu am observat că antrenorii mei au depus contestație. Când am văzut că s-a modificat, am fost foarte mândră de mine", a declarat gimnasta.

"A avut aterizări țopăite, dar nu am avut nimic de pierdut, am zis să încercăm. Nu credeam că o să-i modifice nota, dar am auzit cum a țipat toată lumea", a mărturisit și Cecile Landi.

"Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă dați seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât tot America", a adăugat Bărbosu.