Lecție de fair-play! A eliminat-o pe Bernadette Szocs în sferturi, dar nu s-a putut bucura: "Este păcat!"

Austriaca născută la Chișinău s-a impus cu 4-0 la seturi (12-10, 11-4, 13-11, 11-9), însă victoria nu a fost una pe deplin bucurată din cauza legăturii personale dintre cele două sportive.

Sofia Polcanova despre Bernadette Szocs: „Este o prietenă foarte, foarte bună”

La finalul meciului, Sofia Polcanova a vorbit cu mult respect și afecțiune la adresa sportivei românce. Austriaca a prefațat dificultatea de a juca împotriva unei prietene apropiate.

„Ambele am fost foarte nervoase. S-a văzut în timpul meciului. Ambele ne-am dorit să câștigăm și este întotdeauna dificil să joci împotriva unei prietene. Este o prietenă foarte, foarte bună de-a mea. Am fost adesea în România să mă antrenez și chiar am dormit în apartamentul ei. N-am putut să mă bucur pentru că îmi era milă de ea. Este păcat că ne-am întâlnit în optimile de finală", a declarat Polcanova, conform krone.at.

Bernadette Szocs: "A fost un meci foarte strâns"

Szocs și-a exprimat dezamăgirea după meci, dar a recunoscut superioritatea jocului prestat de Polcanova.

„Ne cunoaştem de foarte mult timp, a fost un meci strâns, toate seturile au fost foarte strânse. De data asta a fost mai bună ca mine, trebuie să accept situaţia şi trebuie să mă focusez în continuare pe ceea ce mi-a mai rămas. Nu mi-a mers jocul aşa cum mi-am propus, în plus ea a făcut mai puţine greşeli decât mine, asta a făcut diferenţa", a spus Szocs, conform Agerpres.

Publicul gălăgios i-a afectat concentrarea

Szocs a menționat și dificultățile întâmpinate din cauza zgomotului din sală, care a afectat concentrarea în timpul meciului.

„Nu e uşor să joci în acelaşi timp cu un francez, pentru că se făcea galerie din sală şi era greu să ne concentrăm. Am încercat să mă concentrez, dar a fost un pic aiurea, pentru că în timpul punctului se ţipa şi se făcea galerie. Dar nu asta este scuza pentru că am pierdut. Trebuie să accept că astăzi a fost mai bună decât mine", a completat jucătoarea română.

România va continua să fie reprezentată la Jocurile Olimpice 2024 în proba pe echipe feminin. Începând de luni, 5 august, echipa României va înfrunta reprezentativa Indiei în optimile de finală. În cazul unui succes, fetele vor da peste câștigătoarea întâlnirii dintre Germania și Statele Unite ale Americii.