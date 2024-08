Atletul francez Anthony Ammirati a ratat o săritură importantă din cauza unui incident hilar.

În vârstă de 21 de ani, Ammirati concura pentru gazdele franceze și a reușit să treacă peste două înălțimi înainte de a încerca să depășească 5.70 metri. Totul părea să meargă bine până când o parte sensibilă a corpului său a atins bara, care a determinat căderea acesteia. VEZI GALERIA

Publicul a fost surprins, iar reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat să apară.

"Ammirati a ratat bara și comentatorii se chinuie să recunoască ce s-a întâmplat. Ajutor, mor de râs haha", a scris un spectator pe Twitter.

"De la prăjină la prăjină", "Cel mai bun mod de a pierde... ego-ul omului este încă intact", "Ce mare e.. prajina" sau "L-a durut la.." au fost doar unele dintre miile de reații apărute.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ???? HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g