De la voluntară la JO 2016, Adriana Oliva a câștigat medalia de aur la Paris 2024!

Adriana Oliva a devenit prima sportivă din Guatemala care câștigă o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Performanța remarcabilă a avut loc la Paris 2024, la mai puțin de un deceniu după ce a fost voluntară la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio.

În 2016, Oliva a fost în mijlocul acțiunii olimpice și a avut șansa să fie aproape de unii dintre cei mai buni sportivi din lume. Probabil că atunci a început să viseze că într-o zi va urca și ea pe podium. Opt ani mai târziu, acest vis a devenit realitate.

Adriana Oliva, Gautemala's first over Olympic gold medallist. She quit gymastics due to a spinal injury in 2011. Doctor said shooting was the only sport she could pursue. She was at Rio Olympics as a volunteer, 4 years later she made her Games debut. Now she is an Olympic champ pic.twitter.com/GAjsWpU2o3