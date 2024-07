Românul l-a învins la o palmă pe înotătorul britanic Matthew Richards în finala probei de 200 m liber de la Paris, cu timpul de 1:44:72.

David Popovici a spus tot ce avea pe suflet după aurul cucerit la Paris

După ce a adjudecat prima medalie de aur din istoria înotului românesc masculin, David Popovici a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Românul a precizat că e un privilegiu să participe la JO, dar și că a făcut cursa pe care și-o dorea. Mai mult, Popovici a mărturisit că s-a abținut să nu plângă în momentul în care se afla pe podium.

”Nu mi-a păsat de medalie. Aşa am câştigat-o. Nu acesta este obiectivul. Obiectivul este să te simţi bine. Vii la Jocurile Olimpice să concurezi cu cei mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici. Tocmai că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să o câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa o descriu. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american că este în faţa mea, ştiam că neamţul e undeva în stânga mea.

Văzusem că plecase tare. Chiar dacă nu te uiţi la ei, îi simţi acolo respirându-ţi în ceafă. Ştiam că sunt acolo şi nu mi-am permis nicio secundă să o las moale. Am făcut cursa pe care o doream. Chiar dacă nu acesta era obiectivul, mă bucur pentru medalie. Mi-am dat seama când am atins plăcuţa pentru că au nişte lumini. Dacă atingi primul, vezi doar o lumină. Au fost lacrimi de bucurie în tribune, şi la mine au fost.

Nu sunt cel mai deschis om, dar am plâns şi eu când am dat primul interviu. Inclusiv pe podium m-am abţinut. Am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eu de la 11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri.

Dacă eu am reuşit, un băiat crescut în Titan - Pantelimon, complet obişnuit, absolut oricine poate. Prin determinare, perseverenţă şi multă muncă. Aş vrea să profit de ocazie şi să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut”, a spus David Popovici.

La doar 19 ani, David Popovici a terminat semifinala probei de 200 de metri liber, de duminică seară, în doar 1:44:53. A prins biletul pentru ultimul act cu cel mai bun timp. Finala a avut loc luni, 29 iulie, de la ora României 21:40.

David Popovici a câștigat aurul olimpic cu un timp de 1:44:72, după o cursă foarte strânsă! Campionul nostru s-a clasat pe locul trei la jumătatea cursei, dar a reușit să revină după ultima întoarcere și l-a depășit pe britanicul Matthew Richards, care a încheiat la două sutimi în spatele românului, cu un timp de 1:44:74.