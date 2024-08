Reacția lui David Popovici după ce adversarul său a fost acuzat de dopaj

Aurul a mers la chinezul Pan Zhanle, care a stabilit și un nou record mondial, cu un timp de 46,40 secunde. Având în vedere performanța remarcabilă a înotătorului chinez, la adresa lui Pan Zhanle au apărut speculații că s-ar fi dopat înaintea participării la Jocurile Olimpice.

Reacția lui David Popovici după ce Pan Zhanle a fost acuzat de dopaj

Întrebat despre acest subiect, David Popovici a avut o reacție vehementă. Înotătorul român a susținut că Pan Zhanle nu poate fi acuzat de dopaj până nu vor exista dovezi clare în acest sens și a transmis că performanța obținută de chinez poate fi doar un factor motivator pentru ceilalți sportivi.

”Oricine este nevinovat până la proba contrarie. Atât am de spus. Cred că noi putem înota și mai repede de atât. Cred că sunt oameni care înoată și care pot face acest lucru. Este doar o chestiune de a pregăti acest lucru și de a o face la momentul potrivit. Cred că este foarte posibil, chiar și mai rapid de atât.

Pe noi nu poate decât să ne motiveze. Nu putem fi supărați, putem doar să îl felicităm. Despre asta este sportul”, a spus David Popovici, conform swimmingworldmagazine.com.

Australianul Kyle Chalmers, câștigătorul medaliei de argint, a vorbit și el despre zvonurile apărute cu privire la Pan Zhanle.

”Fac tot ce pot ca să câștig cursa. Am încredere că toți fac același lucru și respectă sportul și integritatea în sport. Deci da, am încredere că Pan Zhanle a făcut tot posibilul să câștige și că merită acea medalie de aur. Eu am făcut tot posibilul să lupt pentru acea medalie de aur și să fiu pe podium”, a spus și Kyle Chalmers.