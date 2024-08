Cătălin Chirilă, după ce a stabilit record olimpic: "Eu îmi doresc doar să ajung la final primul"

După concurs, Chirilă a susținut că nu este preocupat prea mult de timp, deoarece el poate să difere de la o cursă la alta, deoarece depinde de mai mulți factori.

Canoistul român a subliniat faptul că singurul lucru pe care îl urmărește atunci când concurează este să treacă primul linia de sosire.

"Timpul este irelevant, să fiu sincer, am mers cu timpi şi mai buni decât cel atins aici cu vânt ceva mai mic. Eu nu mă gândesc la timp, e irelevant. Eu sunt campion mondial cu 4 minute şi 16 secunde, aşa că eu îmi doresc doar să ajung la final primul, indiferent de timpul înregistrat.

Sunt convins că nici adversarii nu au fost la cote maxime. O să-i analizez astăzi şi mâine, dar nu o să abuzez de acest lucru, pentru că am de pregătit o nouă cursă. Dar, din experienţă, ştiu că nu au vâslit la capacitatea maximă", a spus Chirilă.

Două curse într-o singură zi

Semifinalele și finala se vor disputa în aceeași zi, la distanță de o oră, ceea ce va reprezenta o premieră pentru Cătălin Chirilă.

"Pentru mine va fi diferit, nu am mai vâslit două curse la distanţă de două ore. Ultima a fost la Tokyo, în dublu. Mă gândesc că pentru toţi adversarii e la fel. Îmi place să cred că am rezistenţa mai mare decât ceilalţi şi mă rog la Dumnezeu să mă ţină la fel de proaspăt înainte de cursă, pentru că asta este cel mai important. Tactica este sfântă pentru orice sportiv, e nevoie de acea cumpătare, pe care nu am avut-o la cursa asta", a mai spus Chirilă.

Chirilă, campion mondial în 2022 şi vicecampion mondial în 2023, a fost înregistrat în 3 min 44 sec 75/100.

Vechea performanţă olimpică aparţinea spaniolului David Cal şi fusese stabilită în 2004, la Atena - 3 min 46 sec 20/100.

Primii doi clasaţi în fiecare serie au obţinut calificarea direct în semifinale, în timp ce restul vor evolua în sferturi, tot miercuri (15:40).

Pe 9 august vor avea loc atât semifinalele (12:30), cât şi finalele - B (14:40) şi A (14:50).