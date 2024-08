După finala olimpică de la bârnă, la gimnastică artisitică, Zhou Yaqin (18 ani) a fost protagonista unui astfel de moment.

Alice D'Amato (Italia) a cucerit medalia de aur, argintul i-a revenit sportivei din China, în timp ce bronzul olimpic a ajuns tot în Italia, pentru Manila Esposito.

La festivitatea de premiere, Zhou Yaqin le privește cu uimire pe sportivele din Italia cum mușcă din medalii, moment în care recurge și ea la același gest, ușor stingheră.

"Acesta va fi pe vecie clipul meu favorit de la Jocurile Olimpice", a fost comentariul publicat la clipul postat pe Twitter, clip care are peste 17 milioane de vizualizări în doar câteva ore.

This will forever be my favorite Olympic video of all time pic.twitter.com/djstKnBMzY