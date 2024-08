Voinea a fost penalizată cu o zecime pentru că ar fi depășit covorul în timpul exercițiului din finala la sol, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care a rămas cu punctajul de 13,700.

Audierile la TAS în scandalul din gimnastică vor avea loc sâmbătă dimineață

Arbitrii nu au admis contestația gimnastei, astfel că a rămas pe locul cinci, în timp ce americanca Jordan Chiles, care încheiase proba pe locul cinci, a depus contestație și a trecut pe locul trei în locul gimnastei Ana Maria Bărbosu, care a trecut pe locul patru.

Scandalul a luat amploare, iar Federația Română de Gimnastică și COSR au depus un memoriu la TAS pentru a face dreptate celor două sportive. Federația Internațională de Gimnastică a cerut o amânare deoarece oficialii au părăsit capitala Franței, însă cazul trebuie soluționat până la finalul Jocurilor Olimpice, adică pe 11 august.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, audierile în cazul gimnastelor române sunt programate sâmbătă dimineață, de la ora 8. Așadar, cel mai probabil, un verdict va veni cel mai devreme sâmbătă seară.

Ana Maria Bărbosu: ”Îmi e greu să cred că se mai poate schimba ceva!”

La scurt timp după memoriul depus la TAS, Ana Maria Bărbosu a recunoscut că îi vine greu să creadă faptul că instanța de la Lausanne va putea schimba clasamentul din finala la sol.

”Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc. N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile, mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total.

Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat. Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult”, a spus Ana Maria Bărbosu, conform Golazo.