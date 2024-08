Surpriză! Ce a cerut Federația Română de Gimnastică la TAS

Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe 4, cu 13.700. Pentru un minut a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe 3, cu 13.766.

În urma acestui demers, reprezentanții Federației Române de Gimnastică vor ca cele două sportive românce să primească medaliile de bronz fără ca americanca Jordan Chiles să o piardă pe cea câștigată în urma contestației.

Carmencita Constantin: ”Noi asta am cerut”

„Noi am cerut să se acorde trei medalii de bronz: Americanca, pentru că e un drept câștigat și judecata se întâmplă după ce și-a câștigat acest drept și nu e vina ei că au fost greșeli de arbitraj. Noi vrem două medalii de bronz, ambele noastre sportive ale noastre au fost nedreptățite.

Știm deja că tot completul de judecători este constituit. Din fericire, avem trei judecători, pentru că și asta a fost o emoție. Am cerut trei judecători. Absolut tot ce am cerut, am obținut, iar asta este un mare câștig.

(...)

Americanii au preluat imaginile de la un roboțel care se plimbă pe lângă podium. Imaginile acelea sunt folosite doar de televiziunile care au drepturi de preluare. Nu are nicio legătură cu ce văd arbitrii”, a spus Carmencita Constantin, președintele FRG, pentru iAMsport.ro.



Nadia Comăneci: ”Am fost la arbitra șefă”

După finala, Nadia Comăneci spune că a cerut explicații din partea arbitrilor, iar explicația pentru penalizarea Sabrinei a fost "o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie".

"Vă spun ce s-a întâmplat. Am fost la arbitra șefă ca să înțeleg de ce s-a făcut această penalizare de 0,1 Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie, ceea ce eu n-am văzut, dar au refăcut fotografia. Am înțeles că la valoare de dificultate, în prima zi a avut valoarea de 6. Astăzi i-au dat 5,9.

Vreau să spun că sunt mândră de aceste fete care au concurat fabulos, iar exercițiile de la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm. Sper că toată lumea de acasă s-a bucurat de această finală. Sper că acești copii vor continua și vor motiva generația de astăzi", a spus Nadia Comăneci.