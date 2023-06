„Totul pleacă de la cap!” Paul Pogba, sincer despre perioada de coșmar prin care a trecut 

Mijlocașul francez nu a putut juca foarte mult pentru Juventus de la revenire, fiind ținut departe de teren de accidentări care au recidivat de fiecare dată când acesta se întorcea pe gazon. Paul Pogba a acordat recent un interviu în care a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o.

Campionul mondial din 2018 a precizat că a conștientizat faptul că factorul psihologic este extrem de important în astfel de momente și că a influențat perioada de indisponibilitate.

Paul Pogba: „Cel mai mare test al vieții mele!”

Șase accidentări a suferit Paul Pogba de când a revenit la Juventus, ratând 53 de meciuri pentru „Bătrâna Doamnă”.

„Cel mai mare test al vieții mele. Ultimele luni m-au făcut să evoluez enorm. Am îmbătrânit zece ani în șapte luni. Când nu te simți bine mental te urmează și corpul. Toate accidentările pe care le-am trăit, cred că vin toate din cap.

Sincer, e psihic. Apoi, când am realizat toate aceste lucruri, am reușit să reacționez cu adevărat. Am făcut un pas în spate și m-am gândit la mine, la starea mea de bine.

Sezonul acesta a fost o experiență incredibilă pentru mine, poate fi utilă în viitor. Am schimbat echipele, am fost accidentat. Este adevărat că a fost complicat, chiar și în afara terenului. Însă am realizat care sunt lucrurile importante pentru mine sunt sănătatea, să joc fotbal și familia și să mă focusez pe asta. Corpul meu este unealta muncii mele și cel mai mare lux pe care îl poți avea în viață e sănătatea”, a declarat Paul Pogba conform Gazzetta dello Sport.