Zlatan Ibrahimovic și-a hotărât viitorul! Ce are de gând atacantul de 40 de ani al lui AC Milan 

Zlatan Ibrahimovic a revenit la AC Milan în ianuarie 2020, iar în 55 de meciuri, în toate competițiile, pentru gruparea de pe San Siro, starul suedez a izbutit să marcheze 31 de goluri și să ofere 10 pase decisive.

Cu toate că a împlinit 40 de ani în luna octombrie a acestui an, Zlatan Ibrahimovic nu se gândește la retragere. Potrivit Gazzetta dello Sport, atacantul dorește să își prelungească înțelegerea cu AC Milan, scadentă în vara lui 2020, cu încă un sezon. De asemenea, superstarul nu are alte pretenții financiare, acesta urmând să încaseze tot 7 milioane de euro anual.

După 12 etape, milanezii se află pe locul secund în campionat, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul Napoli. Cele două echipe sunt despărțite doar de golaveraj, elevii lui Luciano Spalletti stând mai bine la acest capitol.

Aruncat pe teren de Janne Andersson, în minutul 73, Ibrahimovic (40 ani) nu a izbutit să înscrie golul de care Suedia avea nevoie. Ba mai mult, după reușita ibericilor, atacantul lui AC Milan și-a vărsat nervii pe Cesar Azpilicueta, la ultima fază a jocului, lovindu-l cu cotul în spate.

This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta ⚠️ pic.twitter.com/6GLAio55ss