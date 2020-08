A impresionat in Liga 1, dar nu a avut nicio sansa in Italia! Cate minute a putut sa joace in acest sezon: "Nu stiu cate sanse sunt sa ramana acolo"

Fostul mijlocas al Botosaniului a plecat in Italia cu gandul sa dea marea lovitura.

Hervin Ongenda (25 de ani), vazut ca unul dintre cei mai tehnici jucatori din Liga 1 si dorit la un moment dat chiar de Gigi Becali, s-a transferat in iarna la Chievo, in Serie B. Francezul a avut un sezon de cosmar in Italia. El a reusit sa adune doar 39 de minute in trei meciuri, in sezonul recent. Mijlocasul a evoluat 15 minute cu Empoli, 11 minute cu Crotone si 13 minute cu Spezia.

"Jucatorul va continua sa se antreneze profesionist, asa cum a facut pana acum. Nu stiu cate sanse sunt sa ramana acolo (n.r la Chievo), pana acum nu am vorbit. Daca nu se doreste, vom rezolva problema", a declarat impresarul lui Ongenda acum trei saptamani, conform Digi Sport.

La un moment dat, cand juca la Botosani, din dorinta de a prinde un transfer bun, Ongenda a iesit si a declarat in presa ca mai bine se face sofer de autobuz decat sa continue sa mai joace fotbal la formatia moldoveana. Fortat de acest eveniment, finantatorul Botosaniul, Valeriu Iftime, i-a dat atunci drumul sa plece. 500.000 de euro au platit italienii in schimbul transferului.

Ongenda a plecat de la PSG la inceputul anului 2017, la PEC Zwolle, formatie pentru care a jucat sase luni. A mai trecut si pe la spaniolii de la Real Murcia, pentru ca mai apoi, in vara anului 2018, sa devina jucatorul lui FC Botosani.