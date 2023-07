Transfer de nicăieri pentru România! Italienii anunță că fundașul e la o semnătură de Serie A 

Leonardo Ferroni, fundaș central în vârstă de 18 ani, născut în Italia, convocat la o acțiune a naționalei României sub 18 ani, este dorit de Genoa, formație la care mai sunt legitimați doi români, Radu Drăgușin și George Pușcaș. Apărătorul evoluează acum la AC Milan U18.

Ferroni nu este un nume cunoscut în România, dar convocarea la echipa U18 a tricolorilor, în iunie, a venit ca urmare a faptului că mama lui este româncă. Federația Română de Fotbal a trimis scouterii în Italia, iar la o acțiune din acest an, în perioada în care au fost organizate amicale cu Macedonia U18, a fost convocat.

Leonardo Ferroni e dorit de Genoa, echipa lui Radu Drăgușin și George Pușcaș

În dubla amicală, fundașul a prins 70 de minute într-unul din teste. Acum, el poate face pasul în fotbalul de seniori, fiind, conform mai multor publicații de presă sportivă din Italia, în atenția celor de la Genoa. În plus, mutarea nu e departe de a fi realizată și anunțul să fie făcut în perioada imediat următoare, în zilele din săptămâna care vine.

În cazul în care mutarea se va confirma, atunci Radu Drăgușin și Leonardo Ferroni ar putea face cuplu în defensiva formației Genoa, ceea ce ar fi un detaliu important pentru viitorul naționalei României.

De ce a ales Leonardo Ferroni să vină sub tricolor

În momentul în care primea convocarea pentru acțiunea naționalei sub 18 ani, Leonardo Ferroni vorbea despre motivul pentru care a decis să vină sub tricolor, în loc să aștepte să fie invitat de italieni.

În același timp, a povestit și cum a evoluat cariera sa la copii și juniori.

”Mă simt foarte bine să fiu aici, am fost primit foarte bine de antrenor și de colegi. Pentru mine este o mare bucurie și o mândrie să fiu la echipa națională a României.

Am jucat 4 ani la Mazzano, acolo unde locuiește familia, apoi am ajuns la Atalanta, dar nu eram suficient de pregătit și m-au trimis la Feralpisalò. Aici am petrecut 5 ani și am ajuns să joc la Under 19. În urmă cu doi ani am fost cumpărat de AC Milan.

Îmi place Gian Marco Ferrari de la Sassuolo. Iar dintre jucătorii români, îl apreciez foarte mult pe Radu Drăgușin. A făcut anul acesta un sezon foarte bun în Serie B.

Aș vrea să fiu la o echipă profesionistă și să ating potențialul maxim. Și, bineînțeles, la echipa națională a României”, spunea Leonardo Ferroni într-un interviu pentru FRF, în iunie, în pragul amicalelor cu Macedonia de Nord U18.

Genoa, în Serie A din sezonul următor!

Genoa, echipă la care erau legitimați românii George Pușcaș, Radu Drăgușin și Denis Drăguș, a promovat în Serie A în sezonul trecut. Cu două runde înainte de final, Genoa ocupa locul 2 și reușea promovarea matematică. Avea 70 de puncte, cu opt peste locul 3, ocupat de Bari, iar echipa celor trei români era a doua formație care își asigură bilete pentru elita fotbalului italian, după Frosinone.

Promovarea echipei Genoa a fost sinonimă și cu transferul definitiv al lui George Pușcaș la formația italiană. Conform clauzei din contract, ”Grifonul” a fost obligat să achite 4 milioane de euro pentru transferul definitiv celor de la Reading, club de la care atacantul român a fost împrumutat.

Însă, Denis Drăguș nu a rămas la Genoa. El s-a întors la Standard Liege, de unde a fost împrumutat.

FOTO: Federația Română de Fotbal