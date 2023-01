UPDATE, 22:40: Juventus a fost depunctată cu 15 puncte. Potrivit Gazzetta dello Sport, Curtea de Apel din cadrul Federației a mers chiar mai departe față de solicitările inițiale ale procurorului federal Giuseppe Chine (doar nouă puncte).

De asemenea, au fost anunțate și suspendările pentru foștii sau actualii conducători ai lui Juventus: doi ani și șase luni pentru Fabio Paratici, doi ani pentru Andrea Agnelli și Maurizio Arrivabene, un an și patru luni pentru Federico Cherubini și opt luni pentru Pavel Nedved.

În urma depunctării, Juventus ajunge de la 37 de puncte (locul 3), la 22 de puncte (poziția 11).

Juventus are posibilitatea de a face apel la CONI.

BREAKING! Juventus have been deducted 15 points in Serie A following an investigation into the club's transfer dealings and the alleged use of falsified capital gains. pic.twitter.com/GsqwmMildX