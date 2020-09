Sinisa Mihajlovic revine la antrenamente dupa ce s-a vindecat de Covid-19! Antrenorul EROU de la Bologna poate sta pe banca echipei in meciul cu Milan

Bolnav de leucemie, tehnicianul Bolognei a fost supus unui test dupa intoarcerea din vacanta.

Pe 23 august Mihajlovic a fost confirmat cu COVID-19.

Chiar daca tehnicianul in varsta de 51 de ani a fost asimptomatic, acesta a stat in carantina doua saptamani. dupa cum prevede protocolul in cazul infectarii. La o noua testare facuta zilele trecute, Sinisa a iesit negativ, iar antrenorul isi poate relua activitatea obisnuita de marti. El a ratat in aceasta perioada un stagiu de pregatire cu echipa, in conditiile in care noul sezon va incepe pe 19 septembrie.

Mihajlovic se lupta cu leucemia de peste un an, dar da semne ca a castigat batalia. Antrenorul a coordonat o serie de antrenamente chiar si din spital, in februarie 2020. Acesta a trecut printr-un transplant de maduva osoasa, dar si printr-o perioada de sedinte de chimioterapie.

Bologna a terminat pe 12 in sezonul trecut, fara sa aiba emotii la retrogradare. Echipa va infrunta AC Milan in prima etapa a noului sezon.