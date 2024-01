FCSB și-a manifestat interesul în această iarnă pentru atacantul central nigerian David Ankeye, în vârstă de 21 de ani, care însă a fost prezentat miercuri după-amiază de Genoa din Serie A!

Deși s-a aflat în discuții avansate cu reprezentanții liderului din Superliga, oficialii FCSB s-au retras din cursă la scurt timp, iar jucătorul nigerian va evolua acum în Serie A la echipa care s-a descotorosit recent de vârful George Pușcaș, trimis în Serie B.

”David Ankeye este noul jucător de la Genoa. Atacantul nigerian, născut la Port-Harcourt pe 22 mai 2002, sosește de la Sheriff Tiraspol, transferul este definitiv”, a precizat clubul genovez.

Suma de transfer este de 2,5 milioane de euro.

David Ankeye a avut o sezon foarte bun la Sheriff Tiraspol, cu 25 de apariții în tricoul moldovenilor, dintre care 6 în Europa League, 13 în SuperLiga, 4 în preliminariile Europa League și 2 în preliminariile Champions League.

Atacantul și-a trecut în cont, în acest sezon, în tricoul liderului din campionatul Republicii Moldova 8 goluri și un assist, adunând 1.202 de minute jucate.

???? David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. Vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League. Welcome to Genoa,… pic.twitter.com/Q379Yd97pP