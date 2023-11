Drăgușin, titular incontestabil la Genoa în Serie A, marcator în ultima etapă la victoria cu Verona (1-0), a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii până în 2027. "Grifonul" a reușit astfel să se asigure că stoperul naționalei României va pleca la altă echipă doar în schimbul unei sume consistente de bani.

Pentru semnătura fundașului român se bat echipe din Premier League, așa cum a anunțat Florin Manea, agentul său. Acum, jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit ce echipe se luptă pentru semnătura sa.

Newcastle, surpriza sezonului precedent din Premier League și echipa patronată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite îl monitorizează atent în această perioadă pe Radu Drăgușin, dar are concurență serioasă.

Și Tottenham, echipa pentru care au mai evoluat, de-a lungul timpului, fotbaliști precum Vlad Chiricheș, Gică Popescu și Ilie Dumitrescu, a cerut informații suplimentare despre internaționalul român.

Yes. Newcastle have already watched Dragusin twice and Tottenham have also asked info for him