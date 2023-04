Portarul Riccardo Mazza (25 de ani) a fost MVP-ul derby-ului campionatului regional italian (Prima Categoria) jucat de echipa sa, Serenissima (locul 2), cu liderul Union Team San Giorgio, scor 2-2.

Union Team, care conducea cu 2-1, a primit o lovitură de pedeapsă în minutul 85: Negrini a șutat, Mazza a parat șutul de la 11 metri, apoi mingea a fost trimisă în cele din urmă în plasă, însă arbitrul a anulat golul pe motiv de offside și rezultatul a rămas neschimbat.

În minutul 90+2, la ultimul atac al celor de la Serenissima, portarul Mazza a urcat în careul advers și a reușit să înscrie golul egalizator, învingându-l pe omologul Contesini pentru 2-2!

Riccardo Mazza: ”Miros unde urmează să execute penalty-urile atacanții adverși”

”Miros unde urmează să execute penalty-urile atacanții adverși, recordul meu este de trei lovituri parate când jucam la Campagnola în Promozione acum câteva sezoane.

Anul trecut am apărat un penalty, iar cu un an înainte am scos două, tot la Serenissima”, declara Riccardo Mazza pentru Voce di Mantova, în toamna lui 2020.

Foto: Voce di Mantova