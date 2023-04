Rafael Leao, gata să semneze! Ce salariu îi oferă clubul

Extrema stângă a lui Milan a impresionat prin evoluțiile sale din acest sezon și a ajuns în atenția echipelor ”galonate” din Europa.

În această perioadă, oficialii grupării de pe San Siro lucrează pentru a-l convinge pe atacantul portughez să semneze o nouă înțelegere cu echipa pentru care evoluează din 2019.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Leao este din ce în ce mai aproape de a semna un nou contract cu AC Milan, iar clubul i-a pregătit și un salariu impresionant, de șapte milioane de euro pe sezon, la care s-ar adăuga alte două milioane din eventuale bonusuri.

