Napoli și-a făcut planul după ce a câștigat Scudetto! Lovitura pusă la cale de campiona Italiei

Chiar dacă PSG este foarte aproape de câștigarea titlului, cu un avans de șase puncte față de locul doi, cu trei etape înainte de final, așteptările conducerii ar fi fost cu totul altele.

PSG și-ar fi dorit să câștige Liga Campionilor în acest sezon, competiție pe care a părăsit-o încă din optimi, în fața lui Bayern. Astfel, putem asista la o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Dacă va pleca de la PSG, Galtier și-ar putea găsi repede o echipă. Corriere dello Sport scrie că antrenorul francez este pe lista celor de la Napoli, în cazul în care Luciano Spalletti va decide să plece de la proaspăta campioană din Serie A.

