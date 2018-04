Napoli i-a stabilit pretul lui Chiriches! Clauza de reziliere URIASA pentru roman: niciun club din Serie A nu se poate atinge de el

Vlad Chiriches este considerat un jucator de baza la Napoli.

Funsdasul roman a semnat recent prelungirea contractului cu gruparea italiana, noua intelegere fiind valabila pana in 2022. Potrivit SkyItalia, conducerea lui Napoli i-a stabilit o clauza uriasa lui Chiriches. 50 de milioane de euro trebuie sa plateasca orice club din afara Italiei care il vrea pe internationalul roman. Clauza nu se aplica si pentru cluburile din Serie A care nu se pot atinge de Chiriches.

Chiriches a fost transferat de Napoli in iulie 2015 de la Tottenham. Romanul a marcat 4 goluri in 42 de meciuri jucate pentru italieni. Chiriches a avut parte si de o serie de accidentari in aceasta perioada, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care nu a jucat mai mult pentru napoletani.