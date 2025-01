După o carieră de succes, care l-a consacrat mai ales pentru performanțele excepționale cu Leicester City, cu care a câștigat Premier League în 2016, Ranieri își va lua adio de la banca tehnică la finalul sezonului curent.



Claudio Ranieri își încheie cariera de antrenor



Italianul, care și-a anunțat retragerea din fotbal în luna mai, a revenit însă la AS Roma în urma unui moment de criză pentru echipă. După o serie de rezultate slabe sub conducerea lui Ivan Juric, Ranieri a fost chemat să preia clubul din capitala Italiei și să-l salveze de la o situație dificilă. Aceasta este a treia oară când Ranieri preia conducerea tehnică a celor de la AS Roma, clubul său de suflet, unde și-a început cariera de jucător în 1973.



În prima parte a mandatului său, Ranieri a reușit să revitalizeze echipa, iar în decembrie 2024, Roma a obținut o victorie importantă în derby-ul capitalei cu Lazio (2-0). Chiar și după un egal cu Sampdoria (2-2), echipa păstrează ambiția de a se revanșa în restul sezonului și se află pe locul 10 în Serie A.



Deși mandatul său la AS Roma a avut un început promițător, Ranieri a declarat că la finalul sezonului va pune punct carierei sale de antrenor.



„La sfârșitul sezonului, mă voi opri din antrenorat, este timpul să spun stop. Clubul va căuta un nou antrenor care să aducă echipa în elita fotbalului italian și european”, a explicat Ranieri, potrivit RAI Sport.



Trofeele cucerite de Claudio Ranieri

1988/89 Coppa Italia Serie C (Cagliari)

1993/94 Trofeul Serie B (Fiorentina)

1995/96 Cupa Italiei (Fiorentina)

1996/97 Supercupa Italiei (Fiorentina)

1998/99 Cupa Spaniei (Valencia)

2004/05 Supercupa UEFA (Valencia)

2012/13 Trofeul Ligue 2 (AS Monaco)

2015/16 Trofeul Premier League (Leicester)

Echipele antrenate de Claudio Ranieri în cariera sa: Vigor Lamezia, Campania Puteolana Calcio, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, AS Roma, Inter, AS Monaco, Leicester, FC Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford.



De asemenea, Ranieri a fost pentru o scurtă perioadă selecționerul Greciei (iulie 2014 – noiembrie 2014).