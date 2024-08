Juventus rupe normele! "Bătrâna Doamnă" și-a luat mijlocaș de 60.000.000 euro

Suma inițială plătită de Juventus este de 51,3 milioane de euro, care va fi achitată în patru tranșe financiare, la care se adaugă costuri suplimentare de 3,4 milioane de euro. Dacă vor fi îndeplinite anumite obiective de performanță, Atalanta ar putea primi încă 6 milioane de euro.

Koopmeiners, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu Juventus, unde va câștiga un salariu anual de 4,5 milioane de euro. Acest transfer devine astfel cea mai mare afacere a verii în fotbalul italian, depășind suma plătită de Juventus pentru Douglas Luiz de la Aston Villa.

În sezonul trecut, Koopmeiners a fost unul dintre cei mai remarcabili jucători din Serie A, când a marcat 15 goluri în toate competițiile și a ajutat-o pe Atalanta să câștige primul său trofeu major din 1963.

În ciuda performanțelor sale impresionante, Koopmeiners nu a fost convocat de Ronald Koeman la naționala Olandei pentru EURO 2024. Campionatul European din Germania a fost transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Atalanta a acționat rapid pentru a-și acoperi pierderea și l-a semnat pe internaționalul ivorian Odilon Kossounou sub formă de împrumut de la Bayer Leverkusen, cu opțiune de cumpărare pentru 25 de milioane de euro.

Koopmeiners va purta numărul 8 la Juventus și se alătură echipei într-un moment în care "Bătrâna Doamnă" este pe primul loc în Serie A, după două victorii consecutive.

