Aflat la al treilea sezon la Roma, Mourinho a pierdut sprijinul conducerii după rezultatele nesatisfăcătoare din ultima perioadă. "The Special One" a fost eliminat recent din Cupa Italiei după 0-1 în derby-ul cu Lazio, iar în ultima rundă din Serie A a pierdut și meciul cu AC Milan, 1-3.

Jose Mourinho, reacție la miezul nopții după ce a fost demis de la AS Roma

Aproape de miezul nopții, Mourinho a oferit o primă reacție pe rețelele sociale. Antrenorul portughez a postat un clip cu cele mai importante momente pe care le-a trăit la Roma și a adăugat 10 cuvinte pentru a descrie experiența din capitala Italiei.

"Sudoare, sânge, lacrimi, bucurie, tristețe, iubire, frați, istorie, inimă, veșnicie", a scris Jose Mourinho la clipul în care rula pe fundal o melodie a celebrului Andrea Bocelli.

Jose Mourinho era antrenor la AS Roma din iulie 2021. Portughezul a cucerit trofeul Conference League în 2022, iar un am mai târziu a jucat și finala Europa League.

Cu Mourinho la conducere, AS Roma a încheiat precedentele două sezoane pe locul 6, iar "The Special One" lasă formația de pe Stadio Olimpico pe momentul 9 la momentul demiterii.

Mourinho pe Olimpico: cel mai slab dintre antrenorii cu peste 50 de meciuri la Roma

Bilanțul lui Jose Mourinho ca antrenor al Romei în Serie A este unul modest, acesta fiind și motivul pentru care a fost dat afară. În 96 de meciuri, are 44 de victorii, 23 de rezultate de egalitate și 29 de eșecuri. Cu 1,61 puncte pe meci, portughezul are cea mai mică medie dintre toți antrenorii cu peste 50 de jocuri trecuți pe la Roma din 1994-1995 încoace! Adică de când se acordă trei puncte la victorie.

În ultima lună, Roma lui Mourinho s-a scufundat. A câștigat doar cu Napoli (2-0), echipă aflată și ea în cădere. În rest, a pierdut cu Bologna, Milan și Juventus, terminând la egalitate cu Atalanta și Fiorentina.

Roma are obiectivul de a ajunge în UEFA Champions League și momentan se află la 5 puncte în spatele poziției a patra, ocupate de Fiorentina. „Potențialul echipelor de top 4 din Italia nu e comparabil cu al nostru. Fanii noștri sunt cei mai grozavi pe care i-am văzut vreodată, antrenorul e José Harry Mourinho Potter și creează așteptări. Dar ne luptăm cu ceva dificil”, declara portughezul după eșecul din weekend cu Milan, 1-3.