Italienii vin cu vești proaste despre Paul Pogba, prins dopat în urmă cu aproape o lună

Mijlocașul francez a fost prins dopat cu testosteron, în urma unor analize efectuate pe 20 august, după meciul dintre Udinese și Juventus, câștigat de echipa lui Max Allegri cu 3-0.

În prezent suspendat din activitate, Paul Pogba a efectuat un al doilea set de analize, iar rezultatul va fi anunțat în cursul zilei de vineri.

Cu o zi înainte, jurnaliștii italieni vin cu vești proaste în ceea ce-l privește pe mijlocașul francez, campion mondial în 2018. Este puțin probabil ca Paul Pogba să-și poată dovedi nevinovăția, potrivit Transfer News Live, care o citează pe jurnalista Fabiana Della Valle.

Așa cum a scris presa din Italia în urmă cu aproape o lună, Paul Pogba riscă o suspendare drastică după ce a fost prins dopat, de aproape patru ani. În acest caz, Juventus ar fi gata să-i rezilieze contractul.

???? The results of Paul Pogba's counter-analysis of his positive doping case will be announced tomorrow.

It's unlikely that the midfielder can prove the positive case wrong. ????????

(Source: @FabDellaValle / @_GIFN) pic.twitter.com/OizUNNVuvF